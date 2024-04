Le farmacie aperte (o di turno) a Milano per Pasquetta

Durante le festività pasquali sono diverse le farmacie aperte o di turno. Per il giorno di Pasquetta ben 50 esercizi commerciali aprono le porte a chi ha necessità, tra negozi aperti e farmacie che danno la disponibilità di turno per urgenze, talvolta previa chiamata telefonica. Per chi ne avrà bisogno, quindi, il servizio farmaceutico nel comune di Milano sarà attivo. Per scoprire quali sono le farmacie di turno durante le festività è possibile visitare il portale Farmacie di Turno. Ecco l'elenco dei punti di vendita aperti.

Farmacie aperte a Pasquetta

Boots Carlo Erba, piazza Duomo 21 (9.00-21.00)

Liberty, via San Paolo 7 (8.30-21.00)

Boccaccio, via Giovanni Boccaccio 26 (8.30-20.00)

Santa Teresa, corso Magenta 96 ang. piazzale Baracca (8.30-20.00)

Madia (viale Zara 38 (00.00-24)

Porta Genova, piazzale stazione Genova 5/3 (00.00-24)

Nuova Beretta, viale Bligny ang. Ripamonti (8.30-21.00)

Ferrarini, piazza Cinque Giornate 6 (8.30-20.00)

Comunale 68, piazza De Angeli 1 (00.00-24)

Ambreck, via Stradivari 1 (8.30-20.00)

Viale Romagna, viale romagna 25 (8.30-20.00)

Comunale 70, viale Famagosta 36 (00.00-24)

Boots Corvetto, viale Lucania 6 (8.30-20.00)

Nuova Inganni, via Inganni 70 (9.00-13.00)

Del Rondò piazza martiri di via Fani 7 - Sesto San Giovanni (00.00-24)

Comunale 1, via Caboto 3 - Corsico (00.00-24)

Comunale 1, via Marzabotto - Buccinasco (8.30-24)

Comunale 5, viale Fulvio Testi 174 - Cinisello Balsamo (00.00-24)

Farmacie di turno a Pasquetta

Turno riservato alle sole urgenze, il servizio potrebbe essere svolto in reperibilità telefonica.