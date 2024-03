Vaccini contro il papilloma virus: saranno coinvolte le farmacie

Coinvolgere le farmacia per le vaccinazioni contro l'Hpv (papilloma virus). Una mozione in tal senso, proposta dai consiglieri regionali leghisti Emanuele Monti e Gigliola Spelzini, è stata approvata all'unanimità dal consiglio regionale lombardo. "Nonostante il corposo impegno di Regione Lombardia nella lotta per eradicare il tumore all'utero, che l'Organizzazione mondiale della sanità auspica venga definitivamente debellato entro il 2030, l'obiettivo è ancora lontano per colpa della scarsa adesione della popolazione lombarda e nazionale alle campagne vaccinali", spiegano i due consiglieri.

Di qui l'idea di coinvolgere le farmacie con un piano operativo mirato, che sia predisposto dal governo. "Serve inoltre - aggiungono Monti e Spelzini - maggiore informazione alla popolazione, e in questo senso un ruolo da protagonista possono svolgerlo i Distretti della Salute, che in questo periodo sono triplicati. Essi possono ricoprire un ruolo primario nella prevenzione, aiutandoci a garantire numeri di adesione sempre più consistenti rispetto a ora".

Senza dimenticare la prevenzione attraverso i test genetici, che sono a basso costo e racchiusi tra gli interventi rimborsabili: "Su 225 diversi generi di papilloma virus - concludono i due consiglieri - quelli che conducono alla morte per cancro il 70% dei soggetti sono solo 14".

Test e vaccini gratis

E, in occasione della 'festa della donna', nelle giornate dell'8 e 9 marzo, regione Lombardia offrirà gratuitamente Pap test, Hpv test, vaccino contro l'Hpv e screening mammografici a tutte le donne che ne hanno diritto.