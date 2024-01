Fashion Week Men's Milano: gli eventi, lo streaming e la campagna Atm

Inizia oggi la Fashion Week Men’s a Milano. Dal 12 al 16 gennaio, infatti, nel capoluogo lombardo un calendario di eventi e sfilate per la presentazione delle collezioni maschili autunno/inverno. 27 sfilate fisiche e in digitale, 39 presentazioni e 8 eventi per una settimana intensa le cui danze saranno aperte da Gucci e chiuse da Armani, Zegna e Missoni.

I fashion show potranno essere seguiti anche in streaming sulla piattaforma della Camera della Moda che avrà una sezione dedicata agli Showroom virtuali e sui maxi schermi nelle zone centrali della città. Tra le maison più importanti che presenteranno le collezioni nel primo giorno, oltre a Gucci, anche Brunello Cucinelli, Stone Island e DSquared2. A seguire anche Dolce&Gabbana, Fendi, Prada e Jw Anderson.

Per l’evento è stata scelta una campagna pubblicitaria dedicata ai luoghi iconici di Milano. Gli schermi del comune e le affissioni mostrano le immagini scattate all’interno della metropolitana M3 alla fermata di Missori. Le foto sono state di Carmine Romano con la collaborazione della styling Roberta Astarita e, naturalmente, di Atm.