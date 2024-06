L'azienda che dona i mobili alle scuole di Milano

I mobili e gli arredi dismessi dai negozi e dagli uffici, ma ancora in ottime condizioni, donati alle scuole di Milano e hinterland per dare loro nuova vita. Si tratta dell'iniziativa di Fastweb in collaborazione con la Città Metropolitana. L'azienda di telecomunicazioni ha deciso di regalare a 17 istituiti superiori i propri mobili.

"Questa iniziativa solidale di collaborazione tra pubblico e privato vuole adottare in pieno l'ottica di economia circolare a supporto della collettività, con la convinzione che ogni oggetto debba essere utilizzato per il suo intero ciclo di vita, al fine di evitare gli sprechi e ridurre l'impatto ambientale della produzione di rifiuti", si legge nel comunicato diffuso.

Diciassette le scuole che sono state coinvolte nell'iniziativa e che hanno ricevuto 500 arredi tra librerie, tavoli, sedie, lavagne, scrivanie, cassettiere, armadi, una cucina e diversi attaccapanni.

Le scuole

Gli istituti superiori che hanno ricevuto il mobilio da Fastweb sono i seguenti: