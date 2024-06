A Milano c'è un posto dove ho letteralmente viaggiato nel futuro

Non ho microchip nella pelle. Un drone non mi ha mai consegnato un libro comprato su Amazon. O il latte. O un paio di scarpe. Quando mi sono incrinato la costola, mi ha visitato un medico in carne e ossa, non un ologramma. Se devo spegnere la luce schiaccio l'interruttore, non faccio swipe-up sul telefono. In auto quando guido tengo le mani ben salde sul volante, non abbasso il sedile per schiacciare un pisolino. Se salgo su un aereo vedo ancora il pilota, non due sedili vuoti in cabina. Ma, oggi, è già il passato. Queste azioni quotidiane per i figli dei nostri figli saranno diverse. E a Milano c'è un luogo che ti racconta perché.

Siamo a due passi dalla Fondazione Prada. Qui un tempo c'erano campi e sterpaglie, ora è un brulicare di gru. La riqualificazione dell'ex Scalo di Porta Romana corre veloce verso il villaggio olimpico e un enorme cuore verde di alberi e giardini. Step Futurability si trova nell'avveniristico nuovo quartier generale di Fastweb. Occupa il piano terra, intagliato nella piazza ultramoderna dedicata ad Adriano Olivetti, visionario per eccellenza. Guai a chiamarlo museo. È un'esperienza unica, un percorso espositivo immersi nel domani. Uno sguardo su come ci vedremo, e vivremo, tra 30 anni.

Investimento da milioni, già 41mila visitatori

"Fastweb ci supporta: ci dà in uso i locali, ci fornisce alcuni servizi. Ma stiamo in piedi con le nostre gambe. E questo per un luogo del genere è fondamentale". Cristina Paciello è il vulcanico demiurgo dietro all'esposizione permanente di Step. Insieme al manager Flavio Bonomini mi guida in questa visita, in un plumbeo martedì estivo. Ci sono voluti due anni e diversi milioni di euro per progettare tutto. Un lavoro immane, complesso e affascinante allo stesso tempo. Dall'apertura, a maggio 2022, più di 41mila visitatori sono passati da qui. "Ma aumenteranno, tanti a Milano ancora non ci conoscono", mi confida la direttrice. Il 15% dei ricavi arriva dai biglietti, il 35% dagli sponsor e il resto dall'affitto dei locali per eventi aziendali o privati. Un modello virtuoso e insolito: non si aspettano soldi a fondo perduto da Stato o fondazioni, come avviene nella maggior parte dei musei italiani. Lavorano qui venti persone, tra dirette e indirette.

Inizio il mio percorso zeppo di curiosità. Un'intelligenza artificiale, chiamata Forward, un misto tra il Flubber di Robin Williams e Ultron della saga Marvel, mi prende per mano in questo viaggio composto da diversi ambienti. Al collo ho un cellulare che serve per interagire e rispondere alle domande che vengono via via poste. Ma si può anche scaricare l'app con il proprio telefono. Si parte in una sfera scura, dove i led lentamente dipingono palline gialle che reagiscono ai miei movimenti e posizioni. Ho la sensazione di essere fotocopiato in un universo digitale. E non è affatto spiacevole.

In un teatro ascolto le testimonianze di ragazzini, giovani e meno giovani che si interrogano su cosa si aspettano dal futuro. Sono tempestato da flash e suggestioni che non mi abbandoneranno più fino all'uscita. Faremo ancora sesso per riprodurci? Un'Ai gestirà i nostri risparmi? L'innovazione ci spaventa o ci stimola? Una persona e le sue emozioni saranno sostituite da un automa? Comunicheremo ancora con le parole o con onde e suoni?

Potremo "aggiustarci" quando ci ammaleremo?

Mi sento ubriaco di idee e mi avvicino al prossimo 'step'. Con la realtà aumentata dello smartphone vedo, coi miei occhi, cosa si potrà fare e già in parte si fa oggi: operare a cuore aperto con il chirurgo a migliaia di chilometri di distanza dal paziente, controllare il traffico in tempo reale, cucinare senza toccare un ingrediente. Vivere in un mondo dove dovremo riarredare il nostro tempo; ne avremo molto di più. Perché il progresso tecnologico è esponenziale, non lineare. Sfugge alla nostra vista, non lo percepiamo insistente, ma nel frattempo ci solleva. Il viaggio prosegue in proiezioni basate su dati reali, ora inquietanti, ora salvifiche: entro il 2030, ci sarà il +2.859% di case connesse con la rete e funzionalità smart; entro il 2028 girerà il quadruplo di macchine elettriche che si guidano da sole; entro 3 anni i droni che volano sopra le nostre teste saranno +188% e così via. Forward mi guida in un'altra installazione circolare: nel buio, piccoli diorami-ologrammi riproducono situazioni che ci accompagneranno in casa, in città, in ospedale. Tutto sarà connesso. Tutto sarà progettato per rendere le cose più fluide. I nostri organi malati potranno essere rigenerati.

In una nuova stanza sono avvolto da specchi. Incontro i lavori che faranno i nostri nipoti. Sento termini come smart home designer, ethical hacker, garbage designer, nano medic. C'è chi si occuperà di proteggere i nostri dati sensibili, o chi ci aiuterà a non produrre rifiuti. Serviranno materie steam (scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica); si arriverà, con un chip, a riconoscere le cellule del cancro prima che facciano danni nel nostro corpo. Vivremo di più; potremo aggiustarci come si aggiusta un aspirapolvere. Esco da Step sovrastato da dubbi. Forward elabora il mio profilo in base alle risposte e alle interazioni scaturite durante la visita. Risulto "top", un entusiasta del futuro. Sarà.

Incontri e conferenze aperti alla città

Mi viene proposto un elenco di letture, film e approfondimenti in taglio sartoriale sulle mie preferenze. "Noi vogliamo far riflettere - mi dice Paciello -: qualcuno esce da qui con un sacco di interrogativi; qualcun altro con più certezze. Ma tutti pensano". Non è tutto. Uno degli obbiettivi di Step è offrire divulgazione scientifica, aprirsi continuamente alla città. Ogni anno c'è un fittissimo calendario di incontri gratuiti (consultabile in questa sezione) con scienziati e artisti. Per le famiglie, due volte al mese vengono organizzati laboratori didattici, dal coding alla creazione di video. Ci sono programmi pensati per le scuole. Oltre 6mila studenti milanesi di tutte le età sono passati da qui. Di fianco a noi, il roboante gruppo di ragazzini del summer camp disegna su una lavagna digitale.

Apro l'ombrello e mi ributto in Porta Romana. Dietro di me, lettere mastodontiche mi salutano e compongono "Tu sei il futuro". Non so se sarà un mondo più equo. O più giusto.