Lombardia sull'ospedale in Fiera: "Con le donazioni di Fedez e Ferragni solo 14 posti letto"

Mentre la moglie affronta la bufera Balocco e false donazioni, anche Fedez si trova nel mirino per la questione dei posti letto ricavati durante la pandemia. Regione Lombardia in una nota sulle dichiarazioni del rapper in merito all’ospedale a Fiera Milano ha detto: “I posti letto di terapia intensiva che sono stati ricavati nella struttura realizzata grazie alle donazioni raccolte da Fedez e Chiara Ferragni erano 14 e non 150. All’ospedale in Fiera, invece, grazie alle donazioni di oltre 6mila privati si è potuto realizzare un vero reparto di terapia intensiva con 157 posti letto”.

Tutto è nato, anzi riemerso, dopo che Fedez ha pubblicato delle storie di Instagram per rispondere alla premier Giorgia Meloni rispetto all’attacco sulla vicenda Balocco: “Abbiamo fatto una raccolta fondi da 4 milioni di euro e abbiamo costruito una terapia intensiva da 150 posti letto in 10 giorni che ha permesso di salvare centinaia di vite. Al governo e alla Regione Lombardia sono serviti 10 milioni di euro per costruirne una dopo mesi”.

Dichiarazioni un po’ imprecise fa sapere la Regione che ha anche evidenziato che “dal primo paziente ricoverato nella tensostruttura del San Raffaele, il 23 marzo 2020, a quello ricoverato in Fiera, il 6 aprile 2020, sono trascorsi solo 14 giorni”. La Regione Lombardia ha dichiarato di aver voluto chiarire meglio i fatti perché le donazioni dei privati non vengano svalutate e per ringraziare quei 6mila cittadini che hanno scelto di aiutare tutti in un momento complicato.