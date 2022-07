Fedez cuore d'oro: il maxi regalo da 400mila euro

Abbracci, autografi, tantissimi sorrisi. E un regalo enorme. Giornata speciale quella di martedì per Fedez, che ha voluto consegnare personalmente il suo dono a "Fondazione Tog", un'associazione che si occupa di bambini con patologie neurologiche complesse. Il cantante milanese ha infatti portato ai responsabili della struttura un assegno da 400mila euro, in parte raccolti anche grazie al concerto dello scorso 28 giugno in Duomo organizzato insieme all'amico ritrovato J-Ax. Ma non solo. Perché lui stesso si è intrattenuto a lungo con i piccoli, concedendosi per foto ricordo e dediche.

"Oggi sono andato a trovare i bambini e le bambine di Amici di Tog per consegnare l’assegno di 400mila euro che verrano donati interamente alla loro struttura, somma che siamo riusciti a raccogliere da dicembre ad oggi anche grazie alla vostra partecipazione. Per questo ci tengo a ringraziavi per l’entusiasmo con cui accogliete da sempre le mie iniziative. Non vedo l’ora di continuare a portare avanti progetti con la Fondazione Fedez", ha scritto il rapper sui social. E proprio sui social sono arrivati i ringraziamenti di Tog: "La vita senza amore dimmi tu che vita è - hanno scritto, citando una sua canzone -. Grazie Fedez per il tuo impegno generoso e per i sorrisi di questa mattina".

Già a fine dicembre il cantante aveva devoluto a Tog 200mila euro. L'artista aveva visitato il centro di viale Famagosta restando a lungo con i bimbi e lasciando lì "l'assegnone" con parte dei ricavi del suo nuovo disco, "Disumano". I soldi erano stati donati, oggi come allora, proprio per la costruzione del nuovo centro che la fondazione aprirà in via Livigno. "Nel nuovo immobile - si legge sul sito dell'associazione - verranno trasferite tutte le attività di Fondazione Tog, ampliando gli spazi a disposizione, raddoppiando l’offerta riabilitativa e potenziando i servizi per i nostri bambini".