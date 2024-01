Fedez attacca i giornalisti, Myrta Merlino: "I mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte"

Fedez si sfoga in una storia su Instagram nella quale si vedono alcuni giornalisti e fotografi sotto casa sua che attendono la moglie, Chiara Ferragni. Nel video il rapper scrive “Le priorità dell’informazione italiana e del paese”, sotto si sente l’audio: “Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente”.

Pochi minuti dopo un secondo video, in compagnia della cagnolina, ma sempre in tono polemico. Fedez, infatti, dice di avere da diversi giorni sotto casa un giornalista di Pomeriggio Cinque attaccando Myrta Merlino.

Non finisce qui, perché la conduttrice del programma pomeridiano di Canale 5 ha risposto in diretta: “Devo dire una cosa a Fedez, con tutto il rispetto enorme che porto per lui, che quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene, purtroppo i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte”.