Sorpresa per Fedez: a cena con il suo idolo, Mark Hoppus dei Blink 182

Incontrare il proprio idolo dell'adolescenza. Un sogno che per Fedez si è avverato nella serata di giovedì, quando è andato a cena con il cantante e bassista dei Blink 182, Mark Hoppus.

A mettere in contatto i due artisti l'esperienza della malattia che Federico Leonardo Lucia (aka Fedez) aveva voluto condividere sui social e che anche il fondatore della mitica rock band americana ha dovuto affrontare."Chi mi conosce, sa quanto sono fan dei Blink 182 - ha raccontato il cantante - . Uscire a cena con Mark Hoppus era già un sogno, ma oggi ha assunto un significato diverso. Ci siamo scritti da quando ho scoperto di avere il tumore, anche lui ha avuto un'esperienza simile. Ci siamo scritti dal giorno prima della mia operazione, oggi ci siamo visti a cena. Mi ha voluto donare una spilla che hanno solo Tom DeLonge e Travis Barker. Confesso che ho pianto come un bambino".

"Sto per incontrare una delle persone che mi hanno cresciuto senza saperlo, se gli piango in faccia sembro un cretino?", aveva chiesto il rapper rivolgendosi alla moglie Chiara Ferragni mentre andavano in auto all'incontro con Hoppus. Alla cena, oltre a Skye Everly, moglie di Hoppus, ha partecipato anche il comico Giacomo Poretti del trio trio Aldo, Giovanni e Giacomo. "Io sono il batterista dei Blink", ha scherzato Giacomo in un video girato in centro e pubblicato da Fedez sul suo profilo Instagram. A giugno 2021 Hoppus, come Fedez lo scorso marzo, aveva rivelato di avere il cancro e di aver iniziato un percorso di chemioterapia; a settembre, poi, aveva annunciato di aver sconfitto il male.