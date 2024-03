Fedez su Instagram: "Non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita"

Conducono vite, ormai, divise. Ma se la separazione arriverà effettivamente all’ufficializzazione in un aula di tribunale non è ancora chiaro. Chiara Ferragni ha parlato ‘solo’ di crisi con il marito Fedez. Eppure per tutti sono già una coppia spacciata. Tuttavia, non è passata inosservata l’ultima storia Instagram del rapper che ha condiviso una strofa del suo brano “Sembra semplice”, uscito 11 anni fa in collaborazione con J-Ax.

“Finisce sempre bene altrimenti non è finita. Me l’hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita. Io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita”. Parole che fanno pensare a un passo indietro di Fedez sulla decisione di lasciarsi con la moglie.

Intanto, dopo l’intervista a ‘Che tempo che fa’, Chiara Ferragni è stata avvistata al parco con i figli e la madre. L’influencer si è mostrata serena e tranquilla mentre gioca con Leone e Vittoria. Ma l’eco della sua apparizione da Fabio Fazio non si è ancora esaurita con i social pieni di meme ironici e il web che continua a parlare di cosa ne sarà del futuro dei due big.