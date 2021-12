Fedez ha donato 200mila euro al centro che cura i bimbi con patologie neurologiche

Fedez cuore d'oro. Il rapper milanese venerdì mattina ha consegnato un assegno con una donazione da 200mila euro alla fondazione Tog, l'associazione nata a Milano nel 2011 come centro di eccellenza nella riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse, che ad oggi cura gratuitamente più di 100 bimbi.

L'artista meneghino ha visitato il centro di viale Famagosta intrattenendosi con i piccoli e lasciando lì "l'assegnone" con parte dei ricavi del suo nuovo disco, "Disumano". I soldi serviranno per la costruzione del nuovo centro che Tog aprirà in via Livigno. "Nel nuovo immobile - si legge sul sito dell'associazione - verranno trasferite tutte le attività di Fondazione Tog, ampliando gli spazi a disposizione, raddoppiando l’offerta riabilitativa e potenziando i servizi per i nostri bambini".

"Oggi sono andato a trovare 'Amici di Tog' per consegnare l’assegno di 200mila euro che la mia fondazione ha donato anche grazie al sostegno di chi ha acquistato il nuovo album. Ho il sogno che la musica possa sostenere la partecipazione attiva delle persone", ha spiegato Fedez su Instagram. "Voglio che questo disco sia parte di qualcosa che è davvero importante, la costruzione della nuova sede Tog. Grazie a chi ha creduto in questo progetto e a chi ci crederà. Non fermiamoci qui - l'appello del rapper -, continuiamo a sostenere questa preziosa realtà".

"Emozionati e felici abbiamo accolto questa mattina Fedez che ci ha portato l’assegno del ricavato di #disumanoxtog. Grazie di cuore anche a tutti voi che avete donato e ci state sostenendo in queste settimane", il ringraziamento della fondazione.