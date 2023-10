Chiara Ferragni parla dello stato di salute di Fedez

Fedez è ancora in ospedale. Le condizioni di salute del rapper sarebbero stabili, ma sotto costante controllo soprattutto dopo la seconda emorragia che ha reso necessaria una nuova trasfusione di sangue. Accanto a lui, al Fatebenefratelli di Milano, la moglie Chiara Ferragni che mercoledì sera ha rotto il silenzio sui social e intercettata dai cronisti si è limitata a dire che il marito "sta meglio".

Erano giorni che l'imprenditrice digitale non diceva e non postava nulla - e tuttora non ci sono storie né altro sul suo profilo Instagram - ma ha deciso di ringraziare tutte le persone che li stanno abbracciando virtualmente con grande affetto in questo momento complicato. "Vi leggo e vi sono grata" ha scritto su Twitter, con due cuori e le mani giunte in segno di profonda gratitudine.

Al di là dei soliti hater che non fermano il loro odio nemmeno davanti alla salute di una persona, sono davvero in tanti a sostenere Fedez in questi giorni difficili. Il rapper è ricoverato da giovedì scorso e al momento nessuno parla di dimissioni.

Il malore di Fedez

Fedez si trovava in aeroporto, giovedì scorso, quando si è sentito male ed è stato portato tempestivamente in ospedale. Due ulcere hanno causato al rapper un'emorragia interna rendendo necessaria un'operazione d'urgenza. "Mi hanno letteralmente salvato la vita", ha scritto il cantante 34enne su Instagram cercando di tranquillizzare i suoi follower in apprensione per il suo stato di salute già messo a dura prova dal tumore al pancreas. "La complicanza è stata risolta con terapie farmacologiche e con un trattamento endoscopico per fermare il sanguinamento", ha poi spiegato il dottor Massimo Falconi che lo operò un anno e mezzo fa e che ha sentito telefonicamente il suo assistito, non occupandosene direttamente in questa fase.