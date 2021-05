Fedez ha asfaltato i consiglieri leghisti Lepore e Bastoni

"Gay vittime di aberrazioni della natura". Non è una frase che appartiene a qualche testo bigotto datato diversi secoli fa, ma è l'affermazione scritta dal consigliere leghista del municipio 2 di Milano, Luca Lepore e dal consigliere regionale sempre della Lega, Massimiliano Bastoni. A ricordarla, 'asfaltando' entrambi, è stato Fedez durante il concerto del 1° maggio a Roma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questa l'hanno scritta insieme - ha detto il cantante - chissà da soli cosa potevano partorire". Diverse le citazioni sempre di esponenti leghisti, tutte a dir poco imbarazzanti, che l'artista ha riportato nel suo intervento sul palco che la Rai, come dimostra una chiamata da lui registrata, ha provato a censurare.

Le parole del rapper hanno criticato duramente il presidente della 2a commissione giustizia del senato, Andrea Ostellari per aver bloccato il ddl Zan, la legge contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo.

Sui ritardi nell'approvazione di un ddl quanto mai necessario per tutelare la comunità Lgbtqia, Fedez ha ironizzato: "D'altronde Ostellari fa parte di uno schieramento politico (la Lega, ndr) che negli anni si è distinto per la lotta all'uguaglianza"."Al senato sostenevano - ha continuato il cantante - che in pandemia c’erano altre priotà: come l’etichettatura del vino, la riorganizzazione del Coni, l'idennità di bilinguismo ai poliziotti di Bolzano, e per non farsi mancare nulla, il reintegro del vitalizio di Formigoni".