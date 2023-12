Minacce di morte al figlio: Fedez denuncia tutto alla postale

"Una promessa è una promessa" scrive Fedez sui social, accanto alla foto della denuncia appena fatta alla Polizia Postale di Milano nei confronti dell'hater che su X ha pubblicato un post di pessimo gusto sul figlio Leone.

Il bambino, sabato, prima della partita Milan-Frosinone, ha accompagnato in campo Theo Hernandez, esterno rossonero. Leone, come mostrano i video pubblicati dal padre, è apparso emozionato e teso in campo. Avrebbe dovuto alzare la maglia del Frosinone e mostrare quella del Milan, come concordato con il papà prima della 'missione', ma l'emozione ha avuto il sopravvento. La Lega di Serie A ha evidenziato la presenza in campo del figlio di Fedez con un post su X dedicato a un "accompagnatore speciale". Il messaggio è stato giudicato inopportuno da molti utenti, che hanno stigmatizzato il trattamento riservato dalla Lega solo a uno dei bambini presenti sul campo.

Il peggio, però, è stato senz'altro rappresentato dai post che hanno preso di mira il figlio di Fedez e Chiara Ferragni con messaggi vergognosi, condannati dal papà. Il riferimento è in particolare a un post che mostrava Theo Hernandez e Leone con la domanda 'avete solo un proiettile, a chi sparate?'. "Sono perfettamente cosciente del fatto che su Twitter ci sia questo giro di tifosi che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas e ad augurarmi la morte. Continuate pure a farlo, perché onestamente non me ne frega un c***o. Però nel momento in cui toccate i miei figli - aveva detto il rapper subito dopo in un video - allora avete un problema, un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi posterò il nome di questa persona e di tutti quelli che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio".

Dalle parole è passato ai fatti e ha pubblicato sui social la foto della denuncia avvenuta. L'autore del post, nel frattempo, ha cancellato tutti i suoi account. "Totalmente dalla parte di Fedez nella storia della denuncia. Black humor un c***a, sei uno sfigato sul divano di casa che pensa di poter fare il fenomeno dietro un nick e allora paghi e stai zitto" scrive uno dei tanti utenti in sostegno del rapper, ma non tutti sono dalla sua parte. Qualcuno, infatti, fa un ragionamento più ampio, facendo notare altro: "Fedez ha fatto benissimo a denunciare quel ragazzo lì, tuttavia questa storia mette alla luce una triste realtà: la plebe non può fare passi falsi, i ricchi possono divertirsi a fare black humor (vedi caso Orlandi) tanto nessuno li tocca. Questo è". Un tweet che dà il via a un acceso dibattito, e c'è anche chi rilancia: "Denuncia che cadrà nel vuoto in quanto il tipo non ha commesso alcun reato".

Critiche per l'esposizione dei figli

In questa vicenda c'è poi un'altra questione emersa, quella dell'esposizione mediatica - da molti ritenuta eccessiva - dei figli di Fedez e Chiara Ferragni. "I bimbi non andrebbero esposti, ecco poi che succede" fa notare più di qualcuno, e c'è chi ci va giù ancora più pesante: "Lo sapeva benissimo strumentalizzando il figlio cosa sarebbe successo".