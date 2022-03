Fedez dovrebbe essere dimesso presto dal San Raffaele

Il cantante Fedez potrebbe essere già dimesso oggi, giovedì 31 marzo, dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove si trova ricoverato da quando nei giorni scorsi era stato operato per un tumore endocrino al pancreas.

Le dimissioni dovrebbero arrivare dopo i risultati degli ultimi accertamenti condotti dai medici. "Tornare a casa per me sarà tornare a vivere", ha scritto il rapper in un video insieme al figlio Leone, che ha pubblicato sui social. A fare compagnia a Fedez, anche durante molte notti, è rimasta la moglie Chiara Ferragni, che mercoledì sera, su Instagram, ha condiviso una storia nella quale è distesa su un letto dell'ospedale e fa con le dita la 'v' di vittoria.

"Settimana scorsa - aveva spiegato l'artista sui social qualche giorno fa - ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre a un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)".