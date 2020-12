Fedez Babbo Natale in Lamborghini: pacchetti con 1000 euro consegnati a 5 persone in giro

Fedez in versione Babbo Natale a Milano. Durante l'ultimo weekend, infatti, il rapper meneghino - che da poco ha ricevuto l'Ambrogino d'oro insieme a sua moglie Chiara Ferragni - è andato in giro per la città a consegnare pacchetti con 1000 euro in contanti a cinque persone incontrate, e cercate, in strada.

I soldi erano stati donati dai fan del cantante sul canale Twitch per poi essere consegnati alle categorie sociali che maggiormente stanno pagando gli effetti della crisi dovuta all'emergenza coronavirus: un senzatetto, un rider, un cameriere, un artista di strada e un volontario soccorritore.

Fedez, a bordo della sua Lamborghini insieme all'amico "Panetty", tra gli streamer italiani più famosi, ha documentato le consegne con una diretta trasmessa proprio sul canale Twitch. Il primo pacchetto è andato a una cassiera di un McDrive e poi è stata la volta di una senzatetto e di una soccorritrice incontrata in strada mentre aspettava il bus per tornare a casa dopo il turno. Quindi è toccato a un fattorino di una società di delivery, che una volta aperto il regalo è tornato indietro per scattarsi un selfie con Fedez.

Non è la prima volta che i Ferragnez scendono in campo in prima persona sfruttando la loro popolarità per fare del bene. A fine aprile, infatti, Fedez e la moglie avevano trascorso una mattinata in uno dei centri alimentari del comune di Milano e avevano vestito i panni dei fattorini, consegnando in bicicletta i pacchi di "Milano aiuta", il banco alimentare di palazzo Marino, alle famiglie e alle persone in difficoltà per l'emergenza covid. E proprio durante la prima ondata, i due erano riusciti a raccogliere oltre 4 milioni di euro per aprire una terapia intensiva all'ospedale San Raffaele.