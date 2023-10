Nuovi problemi di salute per Fedez: resta ricoverato

Non migliorano del tutto le condizioni di Fedez. Emerge dalle ultime notizie che arrivano dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è ricoverato da giovedì a causa di due ulcere che gli hanno causato un'emorragia interna. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il rapper ha avuto un'altra emorragia domenica, per cui è stata necessaria una nuova trasfusione.

Certamente non verrà dimesso nelle prossime ore, come si era ipotizzato. Accanto a lui la moglie Chiara Ferragni. Sabato il professor Massimo Falconi, chirurgo che operò Fedez nel marzo del 2022 per un tumore al pancreas, aveva rassicurato tutti sulle condizioni del rapper: "Lui è un ragazzo giovane e sano, quindi io credo che i colleghi lo terranno in ospedale 3-4 giorni per essere sicuri che ci sia una stabilità dell'emocromo e dei parametri vitali, poi potrebbe essere dimesso".

Ferragni, che si trovava a Parigi per la settimana della moda, era rientrata nei giorni scorsi d'urgenza. L'imprenditrice digitale aveva condiviso una foto tra le storie Instagram, mano nella mano con l'amica del cuore Chiara Biasi, ringraziandola per essere salita con lei sul primo volo per tornare a casa a causa di "un'emergenza".