Fedez lancia l'allarme: "In Italia mancano i farmaci per il pancreas"

Fedez lancia l’allarme per la mancanza di enzimi pancreatici nel nord Italia. Lo fa sul suo strumento di comunicazione principale, Instagram, con alcune storie in cui racconta la situazione. “Sto ricevendo tante email su un problema che ho riscontrato anche io”. Nei mesi scorsi, infatti, il rapper marito di Chiara Ferragni è stato operato al pancreas, intervento che ha richiesto la rimozione di una parte importante dell’organo. “Le persone come me hanno bisogno di prendere gli enzimi pancreatici per poter mangiare e assimilare il i cibo”.

Ma, sembrerebbe, che questi enzimi siano difficilmente reperibili in questo momento. “L’azienda che li produce sembrerebbe essere una sola. Gli enzimi non si trovano in farmacia ormai da un mesetto. Io stesso ne avevo una scorta e ora non so come trovarli”, spiega Fedez.

Qualche minuto dopo il rapper è tornato sul social per evidenziare che il problema potrebbe essere più grande di quello che sembrava. “Pare che al nord Italia il farmaco non ci sia più. Mandateci le segnalazioni che cercheremo di contattare l’Aifa”, ha spiegato Fedez che poco dopo ha pubblicato un messaggio: “Mi dicono che anche le persone affette da fibrosi prendono lo stesso farmaco. Non vorrei farla più grande di quello che è ma sarebbe opportuno verificare”.