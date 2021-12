Fedez e Chiara Ferragni positivi

Il rapper Fedez e l'influencer Chiara Ferragni sono positivi. Sono stati loro stessi, lunedì mattina, ad annunciare sui social di aver contratto il covid-19. Qualche giorno fa, mentre si trovavano in vacanza in montagna, erano tornati a casa a Milano poichè i figli avevano sintomi influenzali. Sono ora in quarantena nella loro abitazione in Citylife.

"Ci stavamo testando ogni giorno - sottolineano nei loro canali social - e ieri (domenica, ndr) abbiamo fatto un molecolare: io e Federico siamo positivi, mentre i bambini, non si sa come, sono risultati negativi". "Per questo - prosegue Fedez - dobbiamo tenere le mascherine in casa e avere una distanza con i bambini, che per ora sono negativi. E' una situazione un po' così, siamo asintomatici: la nostra priorità è che i bambini stiano bene". "Sappiamo che molti di voi sono nella nostra stessa situazione - prosegue Fedez - quindi sosteniamoci e teniamoci compagnia a vicenda".

I due, poi, hanno chiesto suggerimenti ai follower su come comportarsi in casa per chi avesse avuto esperienze simili, con i figli piccoli negativi e altri famigliari positivi.