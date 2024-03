Fedez si è regalato la Ferrari Roma: "La prima in Italia". Ma la guida il padre per il giro di prova

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La prima Ferrari Roma consegnata in Italia è di Fedez. Il rapper l'ha mostrata nelle storie Instagram in compagnia del padre Franco: entrambi erano parecchio emozionati ed elettrizzati per l'acquisto del bolide, l'ultima creazione della casa di Maranello: design moderno e insieme classico, coupé 2+ a motore centrale-anteriore V8 da 3.500 cc di cilindrata per 620 cavalli di potenza. Il prezzo parte da poco più di 200mila euro, ma la vettura si può (e si deve) personalizzare, per cui la spesa può salire anche di molto.

"L'ho configurata io per te", racconta nelle storie Instagram il padre di Fedez, e il rapper di rimando: "La guiderà più lui di me". E poi i due salgono a bordo per il primo giro di prova (alla guida, neanche a dirlo, il padre).