Fedez regala alla Croce rossa un furgone per il trasporto di medicinali

"Sono felice di aver donato tramite la mia fondazione questo speciale furgone isotermico per il trasporto di medicinali alla Croce Rossa che già domani (sabato, ndr) partirà verso l’Ucraina con un carico di 400 scatole di insulina per aiutare la parte di popolazione più fragile".

Sono le parole di Fedez, che, da Milano, ha consegnato un furgone di aiuti per le popolazioni ucraine colpite dall'invasione russa. Fedez ha "formalizzato" da tempo queste iniziative benefiche attraverso una fondazione che lui stesso gestisce. Durante la pandemia, infatti, ha raccolto diversi milioni di euro per il San Raffaele potenziando a tempo di record il reparto di terapia intensiva per i malati covid; nei mesi successivi, inoltre, si è fatto promotore di un fondo per i lavoratori dello spettacolo colpiti dalla crisi dovuta ai lockdown, mettendo insieme centinaia di migliaia di euro.

Il rapper è appena tornato a casa dopo una delicata operazione all'addome per la rimozione di un tumore al pancreas.