Fedez vs hater. O forse no. Durante l'ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha infatti mostrato la foto di un uomo convinto che si trattasse di qualcuno che aveva ironizzato sui suoi problemi di salute mandando però "in onda" l'immagine di una persona che non c'entrava nulla.

Nell'ultimo episodio, alla presenza di David Parenza, il rapper milanese ha parlato degli insulti rivolti a suo figlio dopo la sua apparizione in campo prima di Milan-Frosinone e ha poi allargato lo sguardo all'odio sui social. Così, il cantante ha preso il telefono e ha detto: "Questo si chiama Davidone. Io e Davidone su X abbiamo una storia un po' lunga, perché aveva già detto che era contento che mi era morto il cane e io gli avevo detto che era un cogli***. Davidone dice: 'Eccomi, ci metto la faccia. Così posso finalmente dire assumendomi le mie responsabilità che godo per il problemino al pancreas di Fedez'. Davidone questa è la tua faccia di caz**", le parole di Fedez, che ha poi mostrato in camera la fotografia dell'uomo.

Peccato che in realtà quella foto è di "Wazza", un utente molto noto su X, dove parla soprattutto di Inter, la sua grande passione. È stata la stessa vittima dello scambio di persona a denunciare sui social l'accaduto, caricando uno spezzone della puntata. "Grazie Fedez, che non verifica le fonti, e mi mette alla pubblica gogna", ha scritto l'uomo. E ancora: "Mi sa che abbiamo un problema. Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da cazzo, ma la mia. Come la mettiamo?". Poi, con più serietà: "Meme a parte ragazzi quello che ha fatto il signor Fedez e la trasmissione Muschio Selvaggio è di una gravità pazzesca. C’è chi non regge il peso della pubblica gogna, ci siamo capiti", ha continuato "Wazza", con un riferimento neanche troppo velato a Giovanna Pedretti, la ristoratrice che si è tolta la vita dopo essere finita al centro delle polemiche per una recensione che aveva reso famoso il suo locale nel Lodigiano. "Letteralmente ogni social intasato, whatsapp e quant’altro. Ovviamente mi muoverò nelle sedi opportune, ma - ha concluso Wazza - sono molto turbato dalla cosa".

Al momento da Fedez non sono arrivate risposte. Il momento della puntata in cui viene mostrata la foto del presunto hater - verosimilmente "rubata" dall'utente con cui ce l'aveva il cantante - è invece stato già oscurato.