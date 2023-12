Fedez riappare sui social con Rondo da Sosa (ma senza Chiara)

Fedez torna ufficialmente attivo su Instagram nella sera della vigilia di Natale. Ma senza Chiara Ferragni. Sebbene il rapper milanese avesse già postato alcune cose relative al podcast “Muschio selvaggio”, le ultime stories raccontano momenti di vita quotidiana, come usa fare di solito il cantante. Un'abitudine che si era un po’ persa nelle ultime settimane dopo che la moglie era stata investita dal pandoro gate con uova di Pasqua annesse.

Federico Lucia ha deciso, un po’ in sordina, di ricominciare a mostrarsi sui social, bypassando eventuali spiegazioni o ulteriori discussioni sulla situazione della moglie. Prima un video della figlia, Vittoria, in attesa dei regali di Natale. Poi l’uscita con la cagnolina al parco.

Nella tarda serata, quando probabilmente Babbo Natale aveva già bussato alla porta dei Ferragnez, Fedez si è ritrovato con Rondo da Sosa con il quale non solo si è scattato una foto, ma ha anche immortalato il rapper e la sua “crew” con il padre Franco Lucia.

Un ritorno che è parso un po’ un modo per tastare il terreno in un momento molto delicato per lui, ma soprattutto per Chiara Ferragni, immortalata dai fan al parco con i bambini, ma non ancora riapparsa sui social. Un tentativo di rientrare silenziosamente e in punta di piedi nelle vite dei fan e non, facendo un po’ finta che non sia successo nulla e che, comunque, come ha ribadito, lui “non era a conoscenza”.