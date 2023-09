Carabinieri "figli di cani" e "infami": il giudice archivia inchiesta su Fedez

È stata archiviata l'inchiesta aperta nel 2022 contro il cantante Fedez, che in una canzone aveva definito "infami" e "figli di cani" carabinieri e militari. Il pm aveva chiesto, appunto, l'archiviazione, concessa ora dal gip. Entrambi i magistrati ritengono, secondo quanto riporta l'ordinanza, che Fedez abbia utilizzato "accenti aspri e discutibili", ma tuttavia sia rimasto all'interno del perimetro del "diritto di critica artistica", senza voler "vilipendere l'istituzione" dei carabinieri. I quali d'altra parte, come Arma, non avevano sporto denuncia contro il cantante: una circostanza che viene anch'essa riportata nell'ordinanza del gip.

Lo aveva denunciato invece l'associazione 'Pro territorio e cittadini', nel 2021, forte del fatto che qualsiasi cittadino può sporgere denuncia per fatti perseguibili d'ufficio. Il caso è relativo al testo di una vecchia canzone di Fedez, del 2010: "Tu come li chiami". Al tempo della denuncia, Fedez si era difeso affermando che quel testo era molto vecchio e che, nel frattempo, non rispecchiava più il suo pensiero.

Secondo il gip, gli "accenti aspri e discutibili" già citati sono da ritenere "parte della sua produzione", senza quindi la volontà di gettare insulti o discrediti nei confronti dell'Arma dei carabinieri. Un parere già espresso dal pm con la richiesta d'archiviazione e ora accolto dal gip.