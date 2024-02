Fedez a Pomeriggio Cinque: "Non gioco sulla pelle dei miei figli"

Fedez fa la sua prima apparizione dopo le voci di ieri sulla possibile separazione tra lui e la moglie Chiara Ferragni. Il rapper è stato fermato da un giornalista della trasmissione Pomeriggio Cinque, su Canale 5. "Sto bene, grazie", dice subito. Alla domanda se i rumors siano veri Federico Lucia risponde: "Secondo voi? Anche se fosse vengo a dirlo a voi?". Fedez si è mostrato infastidito dalle domande del giornalista, ma ha deciso comunque di rispondere.

"Ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita con i miei figli, a voi? Secondo voi ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?", afferma il rapper. Nell'inquadratura, peraltro, si nota l'assenza della fede alla mano sinistra. Stessa assenza che nei giorni scorsi alcuni attenti follower avevano notato sulla mano di Chiara Ferragni.

"Chiunque può parlare di quello che vuole", ha detto Federico Lucia riferendosi alle voci che accuserebbero i Ferragnez di aver messo in scena tutto per mandare in porto l'ennesima strategia di marketing. "La mia priorità sono i miei figli. Non mi interessa cosa dicono le persone. Accetto il fatto che le persone facciano illazioni su di me perché sono un persongaggio pubblico", ha affermato il rapper prima di confermare ai microfoni di Pomeriggio Cinque la sua presenza alla sfilata di Donatella Versace, in calendario per la fashion week milanese. Donatella Versace "è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento", ha detto Fedez con la voce rotta.