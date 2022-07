Fedez insieme a Ivano Monzani: "Tanta roba questo, eh"

Dopo essere diventato una star del web, l'addetto alla sicurezza Ivano Monzani ha incontrato Fedez, che ha voluto registrare un breve video con lui per poi pubblicarlo nelle sue storie. L'incontro è avvenuto al concerto di Achille Lauro, martedì sera, all'Ippodromo La Maura. Fedez era ospite del collega mentre Monzani, probabilmente, lavorava.

"Tanta roba questo, eh, porca miseria", dice Monzani indicando Fedez. Il video dura pochi secondi. E non è stato l'unico incontro: anche Sapobully e TaxiB, del collettivo Fsk Satellite, lo hanno riconosciuto prima che iniziasse il concerto di Achille Lauro e hanno voluto farsi scattare una foto con lui.

Le smorfie durante la canzone di Paky

Monzani è diventato celeberrimo subito dopo il concerto Love Mi in piazza del Duomo, dove si trovava al lavoro. Alcuni spettatori lo hanno 'immortalato' mentre faceva varie smorfie durante l'esibizione del trapper Paky, mostrando di non condividere il testo della canzone, in particolare la frase "figlio di puttana, non finocchio".

In poche ore, dopo il concerto Love Mi, il video di Monzani era rimbalzato su tutti i social network, e lui era diventato famoso in tutta Italia. Dal suo profilo Facebook si evince che è un grande amante della musica rock, hard rock e heavy metal: condivide infatti video di Ozzy Osbourne, ma anche dei Depeche Mode, di Janis Joplin, dei Who e altri ancora. Generi musicali totalmente diversi dal trap.