Fedez sta di nuovo male: ancora problemi di salute per il rapper

Fedez sta di nuovo male ma non tanto da essere ricoverato. Lo stato di salute di Fedez si sarebbe aggravato, per questo è stata annullata a partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio. E non per le vicende giudiziarie che vedono il cantante indagato dopo l'aggressione al personale trainer dei vip, Cristiano Iovino.

Stando a quanto trapela dallo staff del rapper. Non si ha però al momento conferma dell'ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano alcune indiscrezioni. In particolare Fabrizio Corona con un post Instagram aveva divulgato l'ipotesi del ricovero al pronto soccorso. "Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d'urgenza in pronto soccorso. Questa è l'unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2", si legge nel post di Dillinger News, il sito di notizie di Corona.

A rivelare che per colpa di motivi di salute Federico Lucia non sarebbe potuto essere nel suo nuovo show, 'Da vicino nessuno è normale', è stato Cattelan: "Lo sappiamo tutti che l'attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo…ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato. Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio".

I problemi di salute di Fedez tra il 2022 e il 2024

A settembre 2023 il rapper era stato ricoverato al Fatebenefratelli di Milano per colpa di due ulcere che gli avevano causato un'emorragia interna. Nella primavera del 2022 Federico Lucia è stato operato per la rimozione di un tumore al pancreas e in seguito alle emorragie interne.

Oltre ai problemi fisici il cantante ha dovuto fare i conti con la sua salute mentale e il conseguente uso di psicofarmaci: "Dopo la malattia ho avuto seri problemi di salute mentale. Li ho dovuti affrontare, li sto affrontando tuttora. Non ho pudore o vergogna a parlarne. Ho attraversato una depressione acuta e mi ha aiutato tantissimo ascoltare le esperienze altrui, cioè come altri stavano o avevano affrontato una diagnosi nefasta", aveva dichiarato a ottobre dello scorso anno in seguito alla decisione della Rai di bloccare la sua intervista a Belve di Francesca Fagnani (intervista che poi è stata fatta quest'anno ed è stata mandata in onda ad aprile, dopo la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni).