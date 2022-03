Il primo post di Fedez dopo l'annuncio della malattia

Una serie di foto del suo "Leoncino". E un messaggio pieno di amore. Nel weekend Fedez è riapparso sui social condividendo su Instagram un post dedicato a suo figlio, il primo post dopo l'annuncio della malattia arrivato come un fulmine a ciel sereno lo scorso 17 marzo.

Il rapper di Rozzano, 32 anni, ha voluto celebrare sul suo profilo i 4 anni del suo piccolo con una serie di immagini che li ritraggono insieme. "Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te - ha scritto l'artista meneghino -. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai".

Proprio su Instagram, attraverso una serie di stories, Fedez aveva spiegato nei giorni scorsi di essere malato e di dover seguire un percorso di cure, pur senza andare troppo nel dettaglio. "Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare - aveva detto, visibilmente commosso e con il volto segnato dalle lacrime -. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli, ma che mi sentirò di raccontare in futuro".

"Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare - aveva continuato il rapper -. In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell'importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile".

"Quell'album condiviso sarà anche la mia forza e servirà a strappare un sorriso anche a me - aveva concluso il cantante -. In questo momento non sono abbastanza lucido da andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato e ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni".

A Fedez aveva risposto, tra i tanti, il consigliere comunale di Milano Vittorio Feltri, che con un articolo su Libero ha svelato di avere un cancro. "Non sono capace di consolarti, caro Fedez, però ti segnalo che io del mio tumore me ne sbatto i cogli*ni. Brutta frase, ma vera. Finché starò al mondo litigherò con chiunque, perfino col cancro. Dammi retta - l'appello del giornalista -. non piangere, fai a pugni con la sfiga, avrai ragione tu".