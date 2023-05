Fedez è stato operato (di nuovo)

Sarà operato di nuovo il cantante Fedez. Lo ha confessato lo stesso rapper attraverso delle Instagram pubblicate nella giornata di martedì 2 maggio. "Non ve l'avevo detto, ma oggi toglierò i punti", ha spiegato il marito di Chiara Ferragni.

Le parole sui social "Oggi tolgo dei punti - ha raccontato sui social -. Non ve l'avevo raccontato, ma mi sono dovuto far riaprire parte della cicatrice che avevo sulla pancia Durante l'operazione mi si erano aperti dei punti e avevo dei buchi sulla pancia. Me la sono fatta sistemare e oggi tolgo i punti, finalmente avrò una cicatrice carina, una roba estetica".

Il cantante ha detto di stare bene e ha rassicurato sul suo stato di salute: "Vivo assolutamente bene oggi, anche se ho ancora problemi di tipo gastrico, di digestione. Il mio pancreas, o meglio quel che ne rimane, non produce più abbastanza enzimi e sono costretto ad assumerli prima di mangiare".

Fedez e il tumore

Il cantante aveva spiegato di avere un cancro al pancreas nella primavera del 2022. La scoperta della malattia, l'intervento e la ripresa: tutto è sempre stato documentato sui social. Per asportare il tumore a Fedez sono stati rimossi diversi organi come il duodeno, la cistifellea, il pancreas e una parte di intestino. Un intervento importante che ha implicato un radicale cambio di alimentazione, come ha spiegato qualche tempo fa sui social: "Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all'alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l'alcol. Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino, ogni volta che vado al ce**o è una festa. È vero".