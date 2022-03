Le prime parole di Chiara Ferragni dopo l'operazione di Fedez

Sei fotografie tutti insieme e un messaggio che lascia tanto spazio all'ottimismo. Mercoledì mattina Chiara Ferragni è tornata sui social - dopo lunghe ore di silenzio - pubblicando su Instagram delle immagini per celebrare il compleanno di sua figlia Vittoria, proprio nel giorno in cui suo marito Fedez è stato operato all'ospedale San Raffaele di Milano per la malattia che lo ha colpito, che lui stesso ha annunciato pur senza dare troppi particolari.

"Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno di anticipo, perchè sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale", ha scritto l'imprenditrice digitale, confermando effettivamente che il rapper meneghino, 31 anni, è ricoverato. Un ricovero che, però, potrebbe non durare a lungo. "Ma sarà presto a casa", ha aggiunto la Ferragni, concludendo poi il post con un messaggio per la loro piccola: "Ti amiamo alla follia patata".

Sull'intervento a cui è stato sottoposto Fedez non sono filtrati, chiaramente, troppi dettagli. Sembra comunque che i prossimi giorni saranno fondamentali per avere gli esiti degli esami e definire con più precisione il quadro clinico e il "percorso" - termine usato anche dallo stesso cantante - da seguire. Lui stesso, sempre su Instagram, nella giornata di lunedì, aveva annunciato di essere alla vigilia di un momento delicato. "Domani - aveva scritto in una story - per me sarà un giorno importante. Volevo ringraziare tutte quelle persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandano tanta positività". E ancora: "Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il mio morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo".

Quale sia il problema che ha colpito il rapper - che anni fa aveva confessato di soffrire di demielinizzazione - non è noto, ma era stato proprio Fedez a voler condividere con i fan la malattia. "Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare - aveva detto Fedez, visibilmente commosso, il 17 marzo -. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli, ma che mi sentirò di raccontare in futuro".