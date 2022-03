"Fedez è stato operato al San Raffaele"

Fedez sarebbe stato operato martedì all'ospedale San Raffaele di Milano, struttura che tra l'altro lui e la moglie Chiara Ferragni avevano sostenuto con una raccolta fondi durante l'emergenza covid. A lanciare l'indiscrezione è Libero, che specifica come non sia noto al momento l'esito dell'intervento chirurgico. Dall'ospedale, contattato da MilanoToday, ad ora non arrivano conferme, in attesa di verifiche. Sembra comunque che i prossimi giorni saranno fondamentali per avere gli esiti degli esami e definire con più precisione il quadro clinico e il "percorso" - termine usato anche dallo stesso cantante - da seguire.

I profili social del rapper milanese, 31 anni, e di sua moglie sono muti da ore. Lunedì era invece stato lo stesso Fedez, proprio su Instagram, ad annunciare di essere alla vigilia di un momento decisivo. "Domani - aveva scritto - per me sarà un giorno importante. Volevo ringraziare tutte quelle persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandano tanta positività". E ancora: "Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il mio morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo".

E sempre su Instagram giovedì il rapper aveva annunciato di essere malato, pur senza scendere troppo nei particolari. "Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare - aveva detto Fedez, visibilmente commosso -. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli, ma che mi sentirò di raccontare in futuro".

"Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che ora non si riesce a dare - aveva continuato il cantante -. In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell'importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile".

"Quell'album condiviso sarà anche la mia forza e servirà a strappare un sorriso anche a me - aveva concluso -. In questo momento non sono abbastanza lucido da andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, e ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, e i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni".

Nel weekend, dopo alcune ore di silenzio, il cantante era riapparso su Instagram per festeggiare il compleanno di suo figlio Leone. "Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te - aveva scritto l'artista meneghino accanto ad alcune foto di lui e del suo bimbo insieme -. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai".

Un paio di anni fa, ospite del programma "La confessione" sul Nove, Fedez aveva raccontato di un altro problema di salute, che non è chiaro se abbia o meno a che fare con la situazione attuale. "Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Devo stare sotto controllo perché è una sindrome radiologicamente verificata. La demielinizzazione - aveva spiegato - è quella che avviene quando hai la sclerosi multipla. Questa cosa, può essere, come no, che si tramuti in sclerosi".