Fedez blocca una strada di Milano per salvare un pappagallo: il video sui social

Pomeriggio decisamente singolare quello di martedì per Fedez, impegnato insieme ad alcuni amici nel salvataggio di un pappagallino evidentemente sfuggito al suo proprietario. Il cantante ha incrociato l'animale in una via del centro di Milano e ha subito bloccato il traffico per evitare che venisse investito.

Alla fine, non senza fatica, i ragazzi sono riusciti ad afferrare il pappagallo, portandolo poi dentro un palazzo e tenendolo in una sorta di sacca porta giocattoli in attesa dell'arrivo dell'Enpa.

Sono stati gli stessi specialisti dell'ente nazionale protezione animali a raccontare: "Fedez ha bloccato il traffico di Milano per salvare la vita a un pappagallo. L'intervento è stato documentato sulle sue storie Instagram. L'uccello è stato tratto il salvo dopo non pochi tentativi, effettuati con l'aiuto di tre ragazzi. Il volatile giallo è stato poi affidato alle cure dell'Enpa di Milano".

"Non è la prima volta che il cantante e influencer si rivolge ai volontari dell'Ente nazionale protezione animali: l'anno scorso aveva chiesto due volte l'intervento per altrettanti piccioni intrappolati sul suo terrazzo. In tutti i casi, i salvataggi sono andati a buon fine. Ogni piccola vita ha valore", ha concluso l'Enpa.