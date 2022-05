Un piccione incastrato nel terrazzo di Fedez: salvato dall'Enpa

Un piccione incastrato nel terrazzo di casa. Per l'esattezza, tra la ringhiera e una parte del balcone. Il proprietario ha effettuato una telefonata all'Enpa di Milano, come si fa in questi casi. Ma stavolta si trattava di un proprietario speciale, ovvero il cantante Fedez. Il volatile, infatti, era andato a incastrarsi nella ringhiera dei Ferragnez, che hanno l'attico a City Life. Una volta incastrato, non riusciva più ad aprire le ali per spiccare il volo.

Dapprima Fedez ha portato del pane carasau per cercare di avvicinare il piccione, filmando tutto per le storie Instagram: "Guarda che lusso, così sembra di stare in Sardegna", ha detto rivolgendosi al volatile. Poi, constatando che il piccione non si stava liberando, ha preferito avvertire l'Enpa.

La volontaria dell'associazione, Malena, ha raggiunto il piccione ed è riuscito a liberarlo. Il volatile è stato poi portato in clinica veterinaria per la visita di rito e, lunedì mattina, è stato trasferito al Cras di Vanzago, per essere liberato. Probabilmente era rimasto incastrato nel tentativo di scappare da un predatore.