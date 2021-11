Fedez ha comprato il dominio web Fedezelezioni2023.it

Una delle società di Fedez, la Zdf Srl, ha registrato un dominio web dal nome allusivo (Fedezelezioni2023.it) che potrebbe anticipare la partecipazione del rapper marito di Chiara Ferragni alle prossime elezioni politiche. Non solo, potrebbe anche essere una mossa di marketing in vista del lancio del nuovo disco dell'artista che dovrebbe uscire nei prossimi giorni.

"Dalla società Zdf mi è arrivata via mail una richiesta di attivare questo dominio in data odierna", ha spiegato il responsabile dell'area informatica della società raggiunto telefonicamente dall'Adnkronos. Il dominio per il momento non ospita nessun contenuto, anzi: al suo interno si trova solo una pagina web che sottolinea come lo spazio web sia stato acquistato.

Il cantante milanese è sempre stato abbastanza vicino al dibattito politico. Nel 2014 compose l'inno del Movimento 5 Stelle per la festa al Circo Massimo di Roma "Dalla marcia su Roma fino al marcio su Roma c’è solo un MoVimento che va avanti all’infinito", cantava prima di conoscere Chiara Ferragni. Nel corso degli anni, tuttavia, i rapporti con i grillini pare si siano raffreddati. Diverse volte, nel corso dell'ultimo anno, Fedez ha preso posizione sul Ddl Zan: prima sul palco del Concertone del primo maggio, poi con una serie di interventi sui social.