Fedez ha lanciato una linea di smalti (e il sito è stato preso d'assalto)

Musica e cosmetici. Fedez, il rapper meneghino marito dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, ha lanciato nelle scorse ore la sua linea di smalti in collaborazione don "Layla cosmetics", storica azienda milanese.

La linea si chiama "NooN by Fedez" e - si legge sul sito - "è la massima espressione del colore, luce intensa e vivace del sole prossimo allo zenit quando ogni tono è restituito alla sua purezza. Sei smalti semipermanenti con colori scelti personalmente da Fedez che ha così voluto immortalare passioni e momenti significativi della propria vita".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli smalti costano 17,75 euro ciascuno e in vendita c'è anche il cofanetto a 68 euro. Nel giorno del lancio, l'iniziativa ha riscosso un successo enorme e - come raccontato dallo stesso cantante - "in più di 200mila siete andati sul sito che è imploso".

Non solo un'idea commerciale, però. Perché - stando a quanto confermato dal rapper - "parte dei ricavati andranno a Fondazione Pangea Onlus che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale".