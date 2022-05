Fedez parla della malattia: "Arrivato esame istologico, il tumore non ha preso i linfonodi"

Dopo la cena con il suo idolo Mark Hoppus dei Blink 182 e la pace fatta con J-Ax, Fedez torna a parlare della malattia annunciando una buona notizia: in base ai risultati dell'esame istologico, il tumore al pancreas per il quale a marzo si era dovuto operare, non ha preso i linfonodi.

"Al 90% va tutto bene - ha detto il cantante nel corso della presentazione di Love Mi, il concerto di beneficenza che si terrà il 28 giugno in piazza Duomo a Milano in collaborazione con J Ax e altri cantanti - devo solo recuperare, perché mi sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestìno. È un tumore molto raro, che colpisce forse una persona su un milione. È il tumore di Steve Jobs, per intenderci".

Dopo anni di litigi e tensioni, domenica 22 maggio Fedez e J-Ax avevano comunicato ai loro fan di aver finalmente fatto pace, tornando non solo a parlarsi ma anche a lavorare insieme per Love Mi, il concerto benefico, gratuito, dedicato a Milano, che si terrà alle 18 del 28 giugno in piazza Duomo. Il progetto, avevano spiegato i due rapper, era nato quando Fedez ha scoperto di avere un cancro al pancreas.

L'obiettivo del concertone è raccogliere fondi da donare in beneficienza alla Fondazione Together to go (Tog), una onlus che supporta i bambini con patologie neurologiche complesse. In particolare, i fondi verranno utilizzati, come ha spiegato Fedez in conferenza stampa, per costruire un centro per la riabilitazione in viale Jenner, a Milano.