LoveMi, la dedica di Fedez dal palco per la Ferragni: e lei scoppia in lacrime tra il pubblico

"Poi ringrazio la persona piu importante che mi è stata vicina e che è mia moglie. Ti amo tanto". Parole d'amore che portano la firma di Fedez, il rapper meneghino che martedì sera dal palco di LoveMi, il grande evento di solidarietà organizzato in Duomo, ha voluto dedicare il suo personale grazie alla moglie che lo ha accompagnato nella battaglia contro il tumore al pancreas. Una battaglia che si è risolta nel migliore dei modi e che il cantante ha voluto ricordare davanti ai suoi fan.

Nel suo discorso, il cantante milanese ha ringraziato i medici che gli hanno salvato la vita, ed una dottoressa in particolare, ma anche la moglie Chiara Ferragni, che gli è stata al fianco nei giorni più difficili. E lei, presente nel pubblico, è scoppiata a piangere.

"Ringrazio tutti voi per aver reso possibile tutto questo - ha dichiarato ad un certo punto del live Fedez -. Fino a tre mesi non avrei mai potuto pensare di stare sopra un palco e poter sopportare un concerto di un'ora. Ringrazio i medici e una dottoressa in particolare che mi ha salvato la vita". Quindi l'artista milanese si è rivolto alla moglie e madre dei figli Leone e Lucia, tra gli spettatori insieme alla sorella Valentina e alle altre amiche: "Poi ringrazio la persona piu importante che mi è stata vicina e che è mia moglie. Ti amo tanto". Impossibile per Ferragni trattenere le lacrime.

E Fedez, davanti ai 20mila fan che hanno affollato piazza Duomo, ha dedicato un pensiero anche a sua mamma. "A me basta una cosa - ha detto poco dopo -. Io oggi sono arrivato qui, ho visto mia madre nel backstage. Io e i miei genitori non siamo emotivi, ma l'abbraccio che mi ha dato mia madre vale tutto questo".