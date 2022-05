Il consigliere di Palazzo Marino che salva una cincia

Una cincia in difficoltà, probabilmente caduta da un nido, e un consigliere comunale di Milano dalla storia ambientalista. Si potrebbe dire che il piccolo passero abbia scelto la persona "giusta" vicino a cui cadere. La storia del salvataggio viene raccontata da Enrico Fedrighini, consigliere a Palazzo Marino per la Lista Sala, sui social.

Si trovava in via De Amicis, dove avrebbe avuto, di lì a poco, un appuntamento. "Improvvismaente vedo zampettare una piccola cincia, pericolosamente vicino alle auto, con aria smarrita", scrive: "Appena mi avvicino, si accomoda sulla mia scarpa destra". Mentre pensa a come fare a salvare il passerotto, due ragazzi passano in bici per via De Amicis, vedono la scena e capiscono tutto. Hanno una scatola, la danno a Fedrighini e gli raccomandano di farci dei buchi.

Il consigliere ringrazia, segue il consiglio e va all'appuntamento, "allietato dal canto proveniente da quella strana scatoletta bucherellata". Poi una deviazione fino alla sede dell'Enpa, l'Ente nazionale protezione animali, che si occupa anche di accoglienza per animali selvatici in difficoltà. Gli addetti prendono in custodia la cincia: una volta recuperata, la porteranno all'oasi del Wwf di Vanzago.