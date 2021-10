Il tweet di Vittorio Feltri su Genovese che "merita ammirazione"

Bufera social su Vittorio Feltri, il direttore editoriale di Libero neo eletto in consiglio comunale tra le fila di Fratelli d'Italia. La bomba è esplosa quando il giornalista - non nuovo ad uscite "spericolate" - ha pubblicato su Twitter un cinguettio per Alberto Genovese, l'imprenditore fondatore di Facile.it che rischia di finire a processo con l'accusa di aver stuprato due ragazze dopo averle stordite con un mix di alcol e droga.

"Siamo d'accordo: bisogna condannare Genovese se ha stuprato. Però un pizzico di ammirazione egli lo merita: ha scopato una ragazza per 20 ore. Il mio record è 6 minuti lordi", ha scritto Feltri su Twitter, dove l'hashtag #Feltri è entrato in tendenza. Poco dopo, il consigliere comunale meneghino ha cancellato il tweet, che però ormai era già diventato virale, tanto che in molti proprio sui social stanno chiedendo provvedimenti a Giorgia Meloni, leader di Fdi.

Lo stesso Feltri ha invece affidato nuovamente a Twitter la sua "difesa": "Il senso dell’umorismo medio su Twitter è pari a quello di una lumaca bollita", le sue parole.