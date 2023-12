Pranzo per senzatetto in Galleria, Feltri paga la multa e attacca: "Sindaco crudele"

Vittorio Feltri ha pagato la multa ricevuta dall'associazione Pro Tetto per avere organizzato (insieme alla pagina Instagram Milanobelladadio) un pranzo per senzatetto in Galleria Vittorio Emanuele il 24 dicembre. 230 euro di verbale per occupazione di suolo pubblico non autorizzata, che molti si sono offerti di pagare al posto dell'associazione.

Tra questi Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero e consigliere regionale di Fratelli d'Italia. "Il Comune di Milano - ha scritto il giornalista e politico su X - infligge una multa di 230 euro ai senzatetto perché hanno pranzato in Galleria. L'ho pagata io, così il sindaco crudele avrà altri soldi da spendere".

La multa è arrivata al tavolo dopo il caffè offerto dal ristorante di Cracco. Due vigili urbani si sono presentati sul posto e hanno chiesto i documenti agli organizzatori, poi hanno staccato il verbale. Dall'associazione Pro Tetto è arrivato un commento rassegnato. Il suo presidente ha ricordato che, nel 2022, un'analoga iniziativa davanti a Palazzo Marino non aveva prodotto, come effetto, la multa, ma ha ammesso che, per quanto inflessibili siano stati i vigili, il verbale è regolare. Effettivamente non è possibile esporre un tavolo senza l'autorizzazione e il pagamento dell'occupazione di suolo; e se si somministrano cibi e bevande, occorrerebbe rispettare anche altre regole.

Ma, per Feltri (e tanti altri), i vigili avrebbero potuto evidentemente chiudere uno o magari tutt'e due gli occhi, e la multa è stata "crudele".