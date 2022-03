Secondo Feltri (Fratelli d'Italia), Zelensky deve "arrendersi e andarsene fuori dai piedi"

In onda a Stasera Italia, su Rete 4, mercoledì sera lo show del consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano, Vittorio Feltri, sulla guerra della Russia in Ucraina. Il fondatore di Libero, recordman di preferenze per il partito di Giorgia Meloni alle comunali del 2021 a Milano, ha definito il presidente dell'Ucraina Zelensky un comico ed un assassino, poi, replicando ad un'osservazione dell'ex parlamentare del Pds Violante, ha commentato che morire per dignità (come per esempio i morti per mano della mafia) e per cancro è la stessa cosa.

La soluzione che il giornalista e neo politico milanese ha suggerito in diretta televisiva? Che il contendente più debole della guerra "si renda conto della propria debolezza e a un certo punto chieda la sospensione dei combattimenti". Dunque Zelensky dovrebbe lasciare il posto di presidente dell'Ucraina e smettere di "sottoporre il suo popolo a sofferenze inenarrabili". La questione ucraina, per Feltri, sarebbe "già risolta" se Zelensky se ne fosse "andato fuori dai piedi, visto che non gli mancano i soldi per vivere bene".

In un precedente pezzo giornalistico su Libero, Feltri aveva scritto che Zelensky, "comicissimo presidente ucraino" (riferimento alla professione del presidente), aveva "dimostrato di essere fuori di testa" non arrendendosi immediatamente ma "accettando il confronto bellico con Putin". Avrebbe dovuto sapere che "sarebbe sato travolto dall'esercito ex sovietico, mille volte più aggressivo dei suoi plotoni di soldati improvvisati e male equipaggiati". In realtà, l'esercito ucraino ha dato scacco all'invasore più volte e su più fronti, ad esempio impedendogli finora di prendere la capitale del paese, e l'equipaggiamento dei soldati russi catturati, tra cui molti ragazzi di leva, non pareva dei più moderni.