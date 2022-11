Le fermate della metro chiuse per la partita di Champions del Milan

In occasione della partita di Champions League, valida per la sesta giornata del girone F, tra Milan e RB Salzburg, ci saranno delle modifiche alla circolazione della metropolitana lilla (M5). In una nota Atm ha comunicato che modificherà e potenzierà il servizio di alcuni mezzi con navette tra il parcheggio di Lampugnano e lo stadio. Le stazioni M5 di Segesta e Ippodromo vengono chiuse sul finire della partita (maggiori informazioni a questa pagina).

La partita

Un vero e proprio spareggio: chi vince va agli ottavi di finale, chi perde retrocede in Europa League. È vero, anche il pareggio garantirebbe il passaggio del girone di Champions League al Milan di Stefano Pioli, ma alla vigilia di una partita decisiva non ci si può adagiare più di tanto sui calcoli.

"Fare bene contro il Salisburgo vorrebbe dire tanto, perché - ha detto il mister - è il nostro primo obiettivo stagionale. Ci siamo costruiti questa possibilità, abbiamo l'occasione per raggiungere gli ottavi. La squadra sa riconoscere questa grande opportunità. Siamo delusi dalla partita di Torino ma ci aspetta un'altra competizione con un altro avversario, adesso la concentrazione è soltanto su questo appuntamento".

"Noi non sappiamo risparmiarci e tenere un atteggiamento d'attesa, non è il nostro modo di giocare. Dobbiamo attaccare, sapendo che l'avversario può essere pericoloso in ripartenza, ma cercando di fare il nostro gioco con grande attenzione e lucidità nelle scelte. Dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione possibile", ha concluso.