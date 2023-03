Alcune fermate della metro chiudono per la partita

Lunedì sera nello stadio San Siro di Milano si gioca Milan - Salernitana. Alcune fermate della metropolitana chiuderanno e alcune corse di superficie Atm saranno modificate e potenziate: in particolare il servizio di alcuni mezzi con navette tra il parcheggio di Lampugnano e lo stadio.

Le stazioni M5 di Segesta e Ippodromo vengono chiuse sul finire della partita. A Lotto, il corridoio diretto per cambiare tra M1 e M5 potrebbe essere chiuso. "Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto", spiega Atm sul proprio sito.

Allo stadio in metropolitana - mappa della rete

Per raggiungere lo stadio scendete:

a San Siro Stadio o a San Siro Ippodromo sulla M5, oppure

a Lotto sulla M1

Se siete in auto, considerate i nostri parcheggi in corrispondenza con le stazioni della metropolitana. Mappa e tariffe a questa pagina.

Evitate la coda per il biglietto. In metrò pagate con carta contactess Andate direttamente ai tornelli color arancio, avvicinate il bancomat o una carta di credito al lettore quando entrate, avvicinateli sempre anche quando uscite

Non ci sono commissioni, pagate solo il costo della tariffa. Il pagamento funziona su tutte le linee M1, M2, M3 e M5. Non vale sulle linee S e sui treni.

Cambiare tra M1, M5 e i bus notturni - mappa

Dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi e le altre linee notturne.



Se viaggiate su M1 scendete a

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

Cadorna: per cambiare con le linee NM2 e N25/26

Duomo: per cambiare con la linea NM3

Lima: per cambiare con la linea N25/26

Loreto: per cambiare con la linea NM2

Se viaggiate su M5 scendete a

Lotto: per cambiare con la filovia N90/91

Garibaldi: per cambiare con la linea NM2

Zara: per cambiare con le linee NM3 e N90/91

Informazioni a questa pagina.

Stazioni accessibili

Sono accessibili e servite da ascensori tutte le stazioni utili per raggiungere lo stadio (San Siro Stadio, San Siro Ippodromo e Lotto).

Prima di mettervi in viaggio, chiamate il numero 02 48 607 607. Digitate il tasto 1 per sapere se gli impianti sono in servizio. Gli operatori danno la precedenza alle telefonate di passeggeri con disabilità.

Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiuse poco prima della fine dell'evento

Su disposizione della questura le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta saranno chiuse sul finire della partita o del concerto. Uscendo dallo stadio, in alternativa usate le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungete a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti.

Linee di superficie potenziate

In occasione di partite e concerti, sulle linee 16 e 90/91 viaggiano vetture aggiuntive rispetto al normale servizio.

Biglietti

Potete comperare i biglietti attraverso i nostri canali digitali:

fate il biglietto sulla nostra app

inviate un SMS al 48444

Potete acquistare i biglietti anche alle rivendite autorizzate oppure usare i distributori automatici nelle stazioni delle linee metropolitane.

Linee 16, 49, 64, 78, 80 e 98 modificate