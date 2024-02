I Ferragnez rompono il silenzio: San Valentino romantico e niente divorzio

Chiara Ferragni e Fedez mettono a tacere (per ora) le voci su un possibile divorzio. E lo fanno proprio nel giorno di San Valentino, mostrandosi ai fan su Instagram. Le foto insieme e i momenti riuniti erano diventati molto più che sporadici dopo il pandoro gate che ha visto coinvolta l'influencer. E in tantissimi hanno notato che i due avevano iniziato a condurre due vite separate, lei sempre di più con i figli e la madre e lui che nelle ultime settimane era andato a Miami, per lavoro.

Tornato dagli States, Fedez si è concesso una cena romantica con la moglie con tanto di petali di rosa sul tavolo. In molti hanno notato che la scelta comunicativa sui social dei due è molto simile a quella presa l'anno scorso, quando era sceso il gelo per il bacio di Fedez a Rosa Chemical sul palco del festival di Sanremo. Ma questa volta a farla grossa è stata lei.

Intanto, proprio ieri Chiara Ferragni aveva presentato ricorso al Tar del Lazio per la multa fatta dall'Antitrust, secondo lei e i suoi legali sproporzionata.