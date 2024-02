Chiara Ferragni: "Posso andare dalla psicologa in pace? È un momento doloroso"

"Non ho niente da dire, posso andare dalla psicologa in pace? È un momento doloroso”. Lo ha detto l’influencer Chiara Ferragni intercettata dai microfoni di Pomeriggio5, programma condotto da Myrta Merlino. L’inviato della trasmissione - Michael Dessì, lo sesso che aveva intervistato Fedez - ha intercettato l’imprenditrice digitale fuori di Palazzo Parigi, dove Ferragn aveva pranzato insieme alle sorelle e ad alcuni amici.

L’ex "regina" delle influencer italiane si è fatta scortare fino all’ingresso del portone di un palazzo per poi sparire. Nei giorni scorsi Ferragni aveva detto che la sua priorità era difendere la famiglia: “Ho avuto un successo più grande dei sogni che avevo. Ora mi sento fragile però faccio fatica a raccontarlo”.

Venerdì, invece, la trasmissione di Canale 5 aveva intercettato Fedez. Il compagno di Ferragni si era rifiutato di fare dichiarazioni sullo stato della relazione, ma aveva sottolineato che al momento vuole tutelare i figli: “Vi pare un gioco? Io non gioco sulla pelle dei miei figli: sono la priorità della mia vita. Cosa succede però non verrò a dirlo a voi, non mi interessano le illazioni della gente”.

Secondo quanto trapelato il rapper e a moglie si sarebbero visti domenica sera nell’attico di Citylife. In serata Ferragni ha pubblicato nelle sue Instagram story due feed di un account relativi alle sensazioni che si possono provare nelle relazioni affettive: “Usiamo l’arte per insegnarti la scienza della felicità”.