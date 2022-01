Chiara Ferragni negativa; Fedez ancora positivo

Terminata la quarantena per l'influencer

Dopo diversi giorni di quarantena nella casa di Milano, l'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni si è negativizzata dal covid. Non è così per il marito e rapper Fedez. "Ho ottime notizie, sono negativa" dice felice Chiara Ferragni in una delle sue stories su Instagram domenica 2 gennaio.

"Sono passati 8 giorni da quando sono risultata positiva - racconta l'imprenditrice - quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere. Sto facendo i rapidi e da due giorni sembravo negativa ed effettivamente anche dal tampone ufficiale sono negativa, mentre Federico è ancora positivo, spero sia una questione di giorni quindi, dai, fantastico".

Secondo le nuove regole, quindi, con la terza dose Chiara Ferragni è libera di uscire. L'influncer, con un breve video, ha ironizzato sulla sua "libertà" e la "prigionia" del marito.