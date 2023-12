Quanti follower sta perdendo Chiara Ferragni

Non accenna a fermarsi la tempesta su Chiara Ferragni che si è scatenata dopo il caso del pandoro Balocco (a cui si è aggiunto anche l'affaire uovo di pasqua Dolci Preziosi). Non è ancora chiaro che direzione prenderà la vicenda: la procura di Milano sta studiando l'esposto arrivato nelle scorse ore e potrebbe aprire un'indagine. Non solo, alcuni esponenti di Fratelli d'Italia hanno chiesto la revoca dell'Ambrogio d'oro ricevuto dal comune di Milano nel 2020.

Nel frattempo la coppia più social d'Italia si è chiusa dietro un alto muro di silenzio. Nessun post, nessuna story, nessun reel (ovviamente nessuna dichiarazione). Tutto tace dalla loro nuova casa di Citylife. Il caso mediatico e il silenzio assordante, tuttavia, non sono l'unica conseguenza. La coppia sta perdendo follower.

Dal 14 dicembre, giorno in cui è trapelata la notizia della multa dell'Antitrust, il contatore del profilo Instagram della creatrice di The blonde salad ha iniziato a girare al contrario. Non una vera e propria emorragia (Ferragni ha perso 72mila follower, una goccia in un oceano formato da 30 milioni di persone), tuttavia un cambio di tendenza. I dati si possono analizzare attraverso i report di Notjustanalytics: in sei giorni l'account dell'influencer è passato da 29.732.266 a 29.659.588. In pratica si è azzerata la crescita organica che aveva accompagnato il profilo dal 1° di ottobre.

Non solo Chiara Ferragni, anche il marito (Fedez) ha visto calare il numero dei suoi follower. Il dato - sempre marginale rispetto al numero complessivo - è tuttavia inferiore rispetto a quello della moglie. Stando sempre ai numeri di Notjustanalytics il rapper ha perso 27mila seguaci passando da quota 14.885.677 a 14.858.435.