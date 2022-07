Diamo alla Ferragni quello che è della Ferragni I reati sono sì in calo a Milano, ma non i più "visibili". E la percezione di sicurezza si sgretola

Ok, tralasciamo il reato di Ferragni. Quando lei si descrive come una "cittadina privilegiata che vuole dare voce a un sentiment (sic!)" fa sanguinare gli occhi. Ma tamponiamoceli e facciamo un passo in avanti. Forse toccata da un episodio che l'ha riguardata da vicino, l'influencer per antonomasia dà una sveglia al sindaco Sala sulla "città fuori controllo". Rapine, furti, aggressioni. Il primo cittadino, meno piccato del solito, risponde nel politichese standard con un blando "rispetto l'opinione ma". I giornali - noi compresi - ci vanno a nozze e ci ricamano per qualche giorno. Eppure se la storia non finisse qui, con una fiammatina nei trend, non sarebbe male. Perchè sotto c'è altro.

La Ferragni non è Diana Spencer ma qualcosa della principessa del popolo ce l'ha. A differenza di molte altre colleghe d'insulsa plastica, è autoironica, autocritica e, spesso, parla come magna. Ciò che ha scritto è semplicemente quello che, da mesi, si sente in metro', in treno, in pullman, sul passante, nei mezzanini. Quando lo dice lei ha tutta un'altra forza. Se nelle bolle si sventolano fogli di dati come sfottò ("i reati a Milano sono in costante calo, la Ferragni torni a occuparsi di rossetti") il reale ha in verità un'altra faccia. E qui concorrono diversi fattori. Ne vedo 3, principali.

Il primo è che adesso si filma tutto. I social e il web sono amplificatori devastanti. Il sentito dire di 30 anni fa ora sono pixel osservabili. Se in corso Como scoppia una rissa, nel giro di pochi minuti ci sono 15 dirette, 7 status indignati, 4 racconti in prima persona e 2 quotidiani online che danno la notizia. Prima, appunto, era solo un sentito dire. E se non c'era spazio per il trafiletto nella stampa del giorno dopo, finiva tutto in dimenticatoio. Come a dire: la polvere rimaneva invisibile sotto al tappeto, adesso la vediamo persino nel preciso istante in cui viene nascosta. Il che comporta una spirale di maleducazione e di edonismo estetico della violenza: io, giovanissimo, protetto dalla genericità del branco, metto online le mie bravate. Oppure se ci finisco questo mi gasa. Io, invece, tranquillo residente, sono travolto dal carico informativo. Le aggressioni sessuali di Peschiera, con orde di ragazzini partiti in treno per improvvisati meet-up su TikTok, ne sono un esempio fulgido. I tristi fatti dell'ultimo capodanno in Duomo sono sulla stessa linea.

Poi c'è lo sconforto. Ne ha scritto Alfredo Faieta poco tempo fa, su Dossier: a Milano, 99 furti d'auto su 100 rimangono impuniti. Su 10 rapine, 6 non avranno mai un colpevole. Sui colpi in negozi o in appartamenti siamo sulle stesse percentuali. Non ci addentriamo nelle ataviche cause d'ingolfamento delle macchine giudiziarie meneghine, ma tant'è. I dati dal tribunale parlano questa lingua. È da biasimare chi non perde una giornata in commissariato sapendo che servirà poco o nulla? Non denuncio uguale non è accaduto nulla. Almeno ufficialmente. Le statistiche in calo, questo, non lo raccontano. E c'è un terzo punto, ben centrato da Il Post: "(A Milano, ndr) nel biennio 2019-2021 le rapine totali sono passate da 2.259 a 2.587; le rapine in strada sono aumentate del 14%, e sono aumentati anche i furti con strappo (1.498 in totale). Lo stesso è successo con le violenze sessuali denunciate, che sono state 285, 18 in più rispetto al 2019". Quindi: i reati sono sì in discesa, ma non quelli più visibili. Vedere con i propri occhi davanti a casa, ogni giorno, un'anziana malmenata e derubata della collanina mi darà forte percezione di insicurezza; sapere invece che in città ci sono meno truffe informatiche, ai fini del sentiment (Ferragni dixit), sarà totalmente ininfluente.

Palazzo Marino affronti bene questi paradigmi mutati. Non c'è una ricetta unica, la giunta è conscia del problema e, sotto certi aspetti, sta lavorando bene. Tanto c'è ancora da fare, a partire dalle case popolari. Non ci senta offesi, però, dalle parole di Chiara Ferragni: un coacervo di individui maleducati, sprezzanti, incivili e pericolosi non trasforma Milano in Gotham City o nel peggior barrio di Los Cabos, ma la squalifica e la degrada. E l'attrattività di una metropoli che ha perso oltre 30mila residenti in 2 anni non può permetterselo.