Chiara Ferragni sta cercando qualcuno a cui donare i vestitini dei figli

L'influencer sta cercando una associazione in grado di aiutare mamme in difficoltà

Un aiuto (concreto) alle famiglie con bimbi piccoli in difficoltà. È l'obiettivo di Chiara Ferragni che, nella giornata di martedì 30 marzo, dopo essere diventata mamma per la seconda volta nei giorni scorsi, ha deciso di donare "le cose di Leo e Vittoria" a chi non è stata fortunata come lei. E per fare questo, attraverso i suoi follower, sta cercando una associazione milanese che si occupi di aiutare le neomamme.

"Visto che noi abbiamo tantissimo di tutto – ha detto la influencer nelle storie su Instagram — sia di cose vecchie di Leo sia di cose nuove di Vittoria, che ne riceviamo sempre tantissime e non ce ne servono ovviamente così tante, vorremmo donare tanti vestiti, tanti passeggini e tanti lettini… a un’associazione su Milano per mamme bisognose. Voi sapete suggerirmi qualcosa?".

La webstar, inoltre, ha rivolto un appello ad altre persone nella sua condizione spronandole a donare: "Appena trovo un’associazione a cui donare tutte le culle, passeggini, vestitini ed accessori in più qui su Milano naturalmente lo comunico anche qui in modo che chi come me ha da donare saprà farlo, chi ha bisogno in prima persona potrà rivolgersi all’associazione", ha scritto l'influencer.