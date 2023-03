Perché la polizia locale di Milano ha una Ferrari

La linea è quella di una Ferrari 458, ma i colori sono quelli della polizia locale di Milano. E l'auto, entrata in servizio quasi 6 anni fa, ogni tanto gira per le strade di Milano. L'ultimo avvistamento è avvenuto proprio nel pomeriggio di martedì 7 marzo quando diverse persone l'hanno "paparazzata" in via Cenisio, a due passi dal cimitero monumentale. Palazzo Marino, interpellato da MilanoToday, ha spiegato che si è trattato di uno "spostamento tecnico": l'automobile è stata mossa per evitare che il mancato utilizzo danneggi alcune parti del motore sviluppato a Maranello.

La supercar, comunque, non viene utilizzata quotidianamente, ma solo per progetti di educazione alla legalità. L'automobile, infatti, è frutto di un sequestro alla criminalità organizzata. La Ferrari, più nel dettaglio, era stata confiscata nel settembre del 2015 ed era stata affidata alla locale nel 2017 grazie alle leggi antimafia, che stabiliscono la confisca di beni mobili sequestrati e il loro affido da parte del tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta.

Quando è entrata in servizio il comune aveva pagato solo la tassa di immatricolazione, circa 54 euro. La revisione era stata effettuata gratuitamente dalla Ferrari mentre livrea e dotazioni d'obbligo erano state offerte dalla Carrozzeria Marazzi di Caronno.